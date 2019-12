Nach hundert Jahren wieder in Wien: Maria Lazars (1895-1948) Einakter "Der Henker".

Wie begegnen wir einander? Was machen soziale Rollen und Hierarchien mit uns? Diese Kernfragen des Menschseins schält Mateja Koležnik in ihrer Inszenierung des Einakters "Der Henker" heraus. Seit Mittwoch ist Maria Lazars Stück am Akademietheater zu sehen. Koležnik hat das ...