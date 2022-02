Akademietheater: Eine Familie wankt über Abgründe

Österreichische Erstaufführung des Theaterstücks von Simon Stephens.

So banal der Satz klingt, dass jeder Mensch ein Universum ist: Der britische Dramatiker Simon Stephens macht daraus eine poetische Studie. Der britische Autor reiste durch den Norden Englands, um an fünf Orten, die mit seiner Familiengeschichte verbunden sind, zu recherchieren. Was herauskam, berührt als Porträt einer Familie, die in ihrer Konstellation und mit ihren Problemen überall zu finden ist.

Die Mittfünfzigerin Christine hat ein Alkoholproblem. Auch wenn sie seit neun Monaten trocken ist, führt sie ihr Weg ...