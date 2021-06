Andrea Maurer und Julius Deutschbauer bei der Sommerzsene: "Die Obsession für die Sprache verbindet uns"

Einen Stapel an Büchern arbeiten Andrea Maurer und Julius Deutschbauer ab: Bei der Sommerszene spielen sie mit großen Sätzen in Endlosschleifen.

Die Koffer stehen beim Gesprächstermin noch unausgepackt neben dem Tisch. Andrea Maurer und Julius Deutschbauer sind soeben mit dem Zug aus Wien angekommen. An ihrem Gepäck sei aber schon erkennbar, wie kompakt und umweltbewusst ihre gemeinsame Performance sei, scherzt Julius Deutschbauer zur Begrüßung: "Alles was wir brauchen, hat in den Koffern und in einem Pappkarton Platz". Auf kleinem Raum findet auch ihr gemeinsames Projekt bei der Sommerszene statt. Ein Innenhof an der Adresse Griesgasse 6, gleich ums Eck von der ...