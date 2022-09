"Anna Karenina": Eine große Liebende erstickt an der Schuld

Das Ende der Sommerpause feiern die Theater mit Premieren. Als erstes eröffnet das Josefstädter Theater die Saison mit "Anna Karenina".

Was für eine großartig Liebende ist seit Donnerstagabend im Theater in der Josefstadt zu erleben! Sie ist elegante Ehefrau, verführerische Flirterin, hinreißende Seitenspringerin, treue Mutter - all das so wahrhaftig, dass sie einen Mann, zu dem ihre Zuneigung verwelkt ist, schonungslos verlässt. Doch Anna Karenina, Titelheldin des dramatisierten Romans von Leo Tolstoi, verstrickt sich in Schuld - dass sie sich am Beginn ihrer Liebe mit Wronski plötzlich ihrem Ehemann Karenin nahe fühlt, dass sie für ihr zweites Liebesglück ihren Sohn ...