ArgeKultur: Das lustige Spiel mit dem Weltuntergang

Wissenschaft und darstellende Kunst haben unterschiedliche Zugänge zur Apokalypse. Diese fließen im Stück "Big Bang" ineinander.

"Die Welt steht nimma lang". Dieses Zitat aus Nestroys "Lumpazivagabundus" stand am Anfang von "Big Bang". " Wir haben die Idee aus dem Gedanken entwickelt, dass das Universum nicht ewig bestehen wird", sagt Susanne Lipinski vom Kollektiv Kollinski. Gemeinsam mit Regisseurin Natascha Grasser hat die Salzburger Schauspielerin ein Format entwickelt, das auf der Idee des Spiels beruht.

Das Ende aller Dinge als Spiel? "Der Weltuntergang per se ist lustig", schildert Lipinski. Der Künstlerin ist klar, dass die Wissenschaft einen anderen, pragmatischen Zugang zur Apokalypse besitzt als die Kunst. Deshalb wurden vier Wissenschaftler angefragt, als Spielleiter zu fungieren. Dabei handelt es sich um so namhafte Vertreter ihres Fachs wie Physiker Werner Gruber oder Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Dazu kommen die Bewegungswissenschaftlerin Waltraud Stadler und Systemtechnologe Stephan Weiss. "Wir sind mit einem Kamerateam zu ihnen nach Hause gefahren undhaben ihnen alle die selbe Frage gestellt. Die Videos, die daraus entstanden, schalten wir dazu."

Die Wissenschaftler erteilen Spielaufträge, denen sich das Publikum in verschiedenen Konstellationen widmet. Aufgrund der komplexen Spielsituation ist die Besucherzahl pro Vorstellung - gespielt wird in der ArgKultur - auf 32 begrenzt. Die Besucher seien aktiv in das Spiel eingebunden, ohne das groß zu spüren, erzählt Susanne Lipinski: "Das Format hat die Testbesucher bei den ersten Durchläufen begeistert. Es fühlt sich anders an als ein klassischer Theaterabend."

Dass Wissenschaft und darstellende Kunst eine Symbiose entwickeln können, bewies in der Vergangenheit bereits das kabarettistische Format "Science Busters" mit Werner Puntigam. Die "Big Bang"-Macher versuchen sich vom ORF-Publikumsrenner abzugrenzen. "Wir zeigen keine Versuche, sondern versuchen, aus den einzelnden Disziplinen etwas für uns herauszuziehen", sagt Lipinski, die als eine der Musen für Spiel, Tanz, Musik und Tragödie selbst auf der Bühne steht. Ziel des Experiments: Der Besucher solle erfüllt aus dem Abend herausgehen.

Performance: "Big Bang" von Kollektiv Kollinski. Salzburg, ArgeKultur, Vorstellungen am 9. und 10.12.