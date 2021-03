Arme Männer! Im Sommer gibt's nix zu lachen

Die Komödienspiele Porcia wollen nach einem mobilen Sommer ihr 60-Jahr-Jubiläum nachholen.

"Ein kleineres Ensemble wäre unbedingt notwendig. Aber welche Not gilt es zu wenden", fragt Angelica Ladurner. Also bringt die Intendantin der Komödienspiele Porcia den spanischen Renaissance-Klassiker "Die kluge Närrin" mit 14-köpfigem Ensemble auf die Bühne von Schloss Porcia in Spittal an der Drau. Eine schachbrettartige Bestuhlung soll ein halbvolles Auditorium garantieren, dafür wird mehr gespielt denn je. 96 Vorstellungen sollen im Sommer auf Schloss Porcia stattfinden, der komplette Spielplan des Jubiläumsfestivals zum 60-jährigen Bestehen musste pandemiebedingt von 2020 auf 2021 ...