"Aus einem Totenhaus": Krawall mit toller Musik

Regisseur Frank Castorf bringt Leoš Janáceks Oper "Aus einem Totenhaus" in wildes Durcheinander.

Erleichterung am Ende dieses Abends beim Regisseur. Endlich wieder einige deutliche Buhs! Zuletzt wurde Frank Castorf ja geradezu ekstatisch gefeiert, etwa bei seinem Berliner (Sprechtheater-) "Faust", aber auch für seine Inszenierung von Charles Gounods (Opern-)"Faust" in Stuttgart - das war ein Wurf und niemand im Publikum zeigte sich in Protestlaune, was Castorf spürbar missfiel. Er brauche Widerstand, sagte er unlängst in einem Interview, und tatsächlich schlägt Castorf (der im Sommer bei den Salzburger Festspielen Hamsuns "Hunger" inszeniert) ja oft reichlich Wut seitens des Publikums entgegen. Manche Münchner Premierengäste murrten wahrscheinlich ob der auf der Bühne erlebten Gewaltszenen, andere störte vielleicht eher das szenische Wirrwarr nebst einer bisweilen verweigerten Personenführung.