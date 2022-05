Ballett-Solistin Harriet Mills: "Ist man zu dünn, fehlt beim Tanzen die Kraft"

Keine Kunstform fordert den Körper so stark wie Ballett. Wie ernährt sich eine Tänzerin?

462 Kalorien sollen Tänzerinnen und Tänzer einer Studie zufolge in 30 Minuten klassischen Ballett-Trainings verlieren. Harriet Mills tanzt bis zu sieben Stunden am Tag. Im SN-Gespräch erzählt die Solistin des Salzburger-Landestheater-Balletts über falsche Körperbilder und die richtige Ernährung.

Was haben Sie gestern gegessen? Harriet Mills: Da ich einen freien Tag hatte, trank ich in der Früh nur einen Kaffee. Am Nachmittag aß ich einige Cracker und Käse, abends vegetarische Pasta.

Wie sieht Ihre Ernährung an Arbeitstagen ...