Berliner Theatertreffen: So schräg tönt Österreich

Viel gibt es beim Berliner Theatertreffen zu sehen - etwa große Sprechoper aus Wien und eine Regiearbeit mit Salzburg-Bezug.

"das leere blatt glotze ihn an/und es klammere sich an die feder seine kopfverlassende hand/bis er sie schmeiße aufs glotzende weiß, dass dort wenigstens ein fleck sei": Auch der kreative Prozess des Schreibens kann zu Poesie werden. Mit untrüglichem Gespür für Rhythmus und Klang setzt Ernst Jandl in seiner Sprechoper "Aus der Fremde" die Entstehungsgeschichte eines Textes in Verse, die konsequent im Konjunktiv gehalten sind.

Am Wiener Volkstheater bildet das Stück die Klammer der Musiktheater-Produktion "humanistää!", das Jandls ...