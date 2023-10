Beste junge Theaterproduktionen mit Stella-Preisen gewürdigt

Bereits zum 17. Mal sind am Freitagabend die besten Theaterproduktionen für junges Publikum mit den Stella-Preisen gekürt worden. In sechs Kategorien wurden die Gewinnerinnen und Gewinner bei der Preisverleihung im Linzer Central in Kooperation mit dem "50 Jahre Theater des Kindes"-Festes gewürdigt. Ein Großteil der Auszeichnungen ging heuer nach Wien.

BILD: SN/APA/VORARLBERGER LANDESTHEATER/A 'King Kong Vivienne' bekam einen Stella für die beste Jugendtheaterproduktion

Als "Herausragende Produktion für Kinder" kürte die Jury das Stück "Spiel auf Zeit" der Wiener Kompanie Freispiel, die Sparte "Herausragende Produktion für Jugendliche" konnte die Gemeinschaftsarbeit "King Kong Vivienne" der Wiener dreizehnterjanuar Theaterproduktion und des Vorarlberger Landestheaters für sich entscheiden. In der Kategorie "Herausragende Darstellerische Leistung" überzeugte Felix Pacher in der Adaption des Romans "Tschick" von Wolfgang Herrndorf an der Wiener Staatsoper. Auch der Preis für "Herausragende Musik" ging nach Wien. Hier wurde Martin Seiwert für seine Arbeit für "The Dead Class" von Toxic Dreams im WUK prämiert. Paul Barritt und das Burgtheaterstudio dürfen sich wiederum über die Auszeichnung "Herausragende Ausstattung" in "Mehr als Alles auf der Welt" freuen. Beim Spezialpreis "Partizipative Projekte" konnte Oberösterreich - konkret das Stück "Grimm! - Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf" von Jugend spielt Theater, einer Kooperation des Landestheaters Linz und dem Oberösterreichischem Landesmusikschulwerk, punkten. Den Sonderpreis des Vorstands der ASSITEJ Austria (Dachverband der österreichischen Szene für darstellende Kunst für junges Publikum) bekam das Leitungsduo des Wiener Figurentheaters Lilarum, Traude und Paul Kossatz, zugesprochen. Der Stella ist der erste österreichweite Preis für herausragende Leistungen in der darstellenden Kunst für junges Publikum und wird seit 2007 verliehen. Für die heurige Verleihung sichtete die vierköpfige Jury 2022 insgesamt 137 Produktionen aus ganz Österreich und sprach schließlich 24 Nominierungen für Produktionen von 19 unterschiedlichen Theatergruppen und -häusern aus sieben Bundesländern aus. (S E R V I C E - https://www.assitej.at/ )