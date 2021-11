"Blut an meinen Händen" in den Kammerspielen: Eine Eselin soll Frieden stiften

In dem Stück "Blut an meinen Händen" des israelischen Autors Shlomo Moskovitz brechen tiefe Konflikte auf. Das Spiel im Salzburger Landestheater rüttelt auf.

"Araber, Juden, Schuld. Nicht gerade mein Lieblingsmaterial", sagt Salam und schwingt den Eselkopf lässig zurück. Ihr Name heißt übersetzt Frieden, was nicht grundlos ist. Sie sei Bileams Eselin aus der Bibel und erscheine als Metapher immer dann, wenn jemand die Orientierung verloren habe, wie sie sagt. Ihr neuer Fall hat es in sich: Der Palästinenser Suliman wird von dem Israeli Michael angefahren. Dieser nimmt den Verletzten bei sich zu Hause auf. Konflikte, die lange verborgen gewesen sind, gelangen so an ...