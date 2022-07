Bregenzer Festspiele: Wie eiskalt sind diese Gefühlsstürme!

Umberto Giordanos Oper "Sibirien" gelingt bei den Bregenzer Festspielen.

Ausnahmsweise zitieren wir jetzt Wikipedia: Da heißt es über Umberto Giordanos Oper "Sibirien", das Publikum habe die Uraufführung 1903 an der Mailänder Scala trotz erstklassiger Besetzung frostig aufgenommen. Also, im Bregenzer Festspielhaus gab es auch eine Spitzenbesetzung und die Premierengäste reagierten hitzig, mit geradezu wütendem Beifall. Woran mag es liegen? An der zielgenauen, uneitlen, erzählenden Inszenierung von Vasily Barkhatov? An der grobschlächtigen, von Szene zu Szene hetzenden Musik Giordanos, die trotz Knallens und Auftrumpfens berührt, zumal ein toller, zugleich wild ...