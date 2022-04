Bühnenkunstpreis für Theater Meggenhofen

Das von Fritz Egger geleitete Theater in Meggenhofen wird vom Land Oberösterreich ausgezeichnet.

Das Theater Meggenhofen, das der Schauspieler Fritz Egger künstlerisch leitet, ist mit dem Bühnenkunstpreis des Landes Oberösterreich für 2021 ausgezeichnet. Insbesondere werde mit dem Preisgeld von 7500 Euro die Produktion "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" prämiert, teilte das Land Oberösterreich am Dienstag mit. Die Kulturfabrik Helfenberg erhielt für "Shakespeare in Love" den mit 3500 Euro dotierten Anerkennungspreis. "Kein anderes Land hat so viele Bühnen, so viele Festivals wie Oberösterreich", versicherte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Die Theater Meggenhofen und Helfenberg seien zwei dieser "kulturellen und künstlerischen Leuchttürme".