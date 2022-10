Stefanie Reinsperger spielt ab 20. Oktober am Berliner Ensemble den Staatsschauspieler Bruscon.

Stefanie Reinsperger, einst Salzburger Buhlschaft, spielt die Titelrolle in Thomas Bernhards "Theatermacher" mit legendären Sätzen wie: "Das einzige das hier gegessen werden kann ist Frittatensuppe, aber nicht zu fett, immer diese Riesenfettaugen in der Suppe - selbst in der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe".