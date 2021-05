"Bunbury" am Akademietheater: Eine Komödie verkommt zur langen, unlustigen Karikatur

Weiblich? Männlich? Divers? Non-Binär? Im Wiener Akademietheater lautet die stets gleiche Antwort: Keine Angabe! .

Der italienische Regisseur Antonio Latella erzählt mit Oscar Wildes "Bunbury" ein Klamauk-Spiel um Gender-Rollen, sexuelle Orientierung und Identitätskonstruktion. Er entlarvt die Mehrdeutigkeiten und die doppelten Böden in dieser Verwechslungskomödie. Das zwischen den Zeilen Vermittelte wird zum Zentrum der Aufführung, die mit Oscar Wildes letztem veröffentlichten Gedicht "The Ballad of Reading Goal" (1898) beginnt. Marcel Heuperman, der als Butler und Gentleman zu sehen ist, tritt an ein verstaubtes Steinway-Pianino und singt die Ballade, die Oscar Wilde während seiner zweijährigen Gefängnisstrafe in ...