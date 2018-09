Burgtheater bringt Uraufführung von Wolfram Lotz statt Setz

Die für Mitte März geplante Uraufführung der Dramatisierung von Clemens Setz' Roman "Indigo" durch Jan Bosse wird in dieser Spielzeit nicht stattfinden. Wie das Burgtheater am Dienstag mitteilte, inszeniert Bosse nun am Akademietheater die Uraufführung von "In Ewigkeit Ameisen" von Wolfram Lotz.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER "In Ewigkeit Ameisen" von Wolfram Lotz kommt ins Programm