Stefan Bachmann wird neuer Burgtheater-Direktor und will die Burg stürmen lassen

Stefan Bachmann (56) wird 2024 Direktor des Burgtheaters, auch weil er - nicht nur in der Pandemie - immer bereitwillig Neues lernte.

Stefan Bachmann schnauft beim Erinnern ein Mal tief. Er war, erzählt der 56-Jährige, angetreten, um "ein Haus zu eröffnen". Dann musste er eines suchen. Er fand Industriehallen. Das Theater gelang ihm dort dann so gut, dass sich mittlerweile manche Besucher wünschen, die Übergangslösung solle bleiben. Die Rede ist von Bachmanns Arbeit als Intendant des Schauspiels Köln. Als er dort anfing, stand er vor der "brutalen Aufgabe" sich selber ein Haus zu suchen. Denn das Stammhaus war desolat und musste saniert werden. Und das dauerte. Nun wird das neue Haus in Köln just dann eröffnet, wenn Bachmann in Wien einen neuen Job anfängt.

Er wird ein Haus beziehen, das aus Tradition gut bestellt ist, aber zuletzt nicht so besonders gut lief: Bachmann wird 2024 Direktor des Burgtheaters. Er wurde am Mittwoch in einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Bachmann folgt damit Martin Kušej, der am Dienstag seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit zurückgezogen hat.

Zwölf Männer und sechs Frauen bewarben sich

Eine Findungskommission - bestehend aus Bundestheater-Holding-Chef Christian Kircher, Kurt Reissnegger von Ö1, Iris Laufenberg vom Schauspielhaus Graz, Theresia Niedermüller als Vertreterin des Bundes und Schauspieler Philipp Hauß - hatte 15 Bewerbungen von 18 Personen zu bearbeiten. Einen vielfach in Medien kolportieren "Dreiervorschlag" habe es nie gegeben, sagte Kunststaatssekretärin Andrea Mayer am Mittwoch. Ihr wurden aus den Bewerbungen zwei Namen "uneingeschränkt" empfohlen. Kušej war nicht darunter. Zwölf Männer und sechs Frauen bewarben sich. 13 Bewerbungen kamen aus dem Ausland.

Im Burgtheater sei er zum ersten Mal etwa 1985 als Zuschauer gewesen, erzählt Bachmann. Als Regisseur habe er an der Burg "sehr, sehr gern und manchmal auch gut gearbeitet". Er erhielt im Jahr 2008 für Wajdi Mouawads "Verbrennungen" einen Nestroy-Preis als bester Regisseur. 2012 wurde seine Inszenierung von Jelineks "Winterreise" zur besten deutschsprachigen Aufführung gewählt.

Die Burg mit Ideen speisen, die man importiert

Nun bringe er "viel Erfahrung aus Köln". Aber es gilt: "Die Burg ist etwas absolut Einzigartiges - aber vielleicht kann man sie mit Ideen speisen, die man importiert." Nun habe er sich in der Bewerbung dazu bekannt, alles dafür zu tun, "damit die Menschen das Burgtheater wieder stürmen". Er habe durch die Umstände in Köln "viel gelernt und seinen Blick auf das Theater weiterentwickelt und verändert". Daher tauchen Klassiker im Programm ebenso auf wie Projekte, die unmittelbar mit dem Stadtleben, mit den Menschen in der Nachbarschaft zu tun haben. Das Theater habe da sozusagen "auf Straßenniveau" stattgefunden. An der Burg - "erhaben und furchteinflößend" - wolle er eine "Schwelle im metaphorischen Sinne" abbauen. Zeitgemäß soll auf eine sich verändernde Stadtgesellschaft reagiert werden.

Bachmann habe, so Andrea Mayer, "im Bewerbungsverfahren herausragend überzeugt". In Bezug auf seine Ideen zur Führung habe er "von flachen Hierarchien und Transparenz" gesprochen. Bachmann sprach bei seiner Vorstellung auch über die Konsequenzen auf Vorwürfe, die ihm 2018 gemacht worden waren. Damals war im Magazin "Der Spiegel" die Rede von Mobbing, einer "toxischen Atmosphäre" und einer "Atmosphäre der Angst" in Köln gewesen. "Das war schmerzhaft. Wir holten damals eine Mediatorin ans Haus." Niemand gab damals Namen preis und die Situation wurde geklärt. Bachmann sagte am Mittwoch auch, dass er Coachings machte und "eine Weiterbildung in Führungskultur": "Ich habe viel gelernt."

Kušej wurde passive Haltung während Pandemie vorgeworfen

Beeindruckt hat Bachmann laut Mayer auch mit einem "außerordentlichen Gespür in der aktuellen Lage der Theaterwelt". "Nach langem Anlauf erlebt das Schauspiel Köln in den vergangenen Jahren einen künstlerischen Höhenflug. Es ließ sich vom Lockdown nicht ausbremsen und stellte eines der besten Digitalangebote auf", analysierte der Kölner Kulturjournalist Christian Bos die Arbeit Bachmanns in den vergangenen zwei Jahren. Unter anderem hatte er im September die deutsche Erstaufführung von Elfriede Jelineks Stück "Schwarzwasser" gezeigt. Er arbeitete die Inszenierung zum Stationendrama um. Gespielt wurde gleichzeitig an sechs Orten in und um das Depot in Köln, aber nicht auf den Bühnen - und das vor jeweils sieben Zuschauern. Bachmann suchte kreative Lösungen auch im Digitalen, was dem Schauspiel Köln eine umfangreiche Berichterstattung in der "New York Times" brachte. Dem scheidenden Burgtheater-Direktor Kušej wurde im Bewerbungsprozess unter anderem seine passive Haltung während der Pandemie vorgeworfen.

Nun bis 2024 ein Programm auf die Beine zu stellen sei "sportlich", sagt Bachmann. Details wollte er noch keine preisgeben. "Ich werde nichts leaken, das sind kleine Flämmchen und die will ich schützen." Auch was die Zukunft des Ensembles betrifft, hält er sich zurück. "Ich möchte die Menschen kennenlernen und sie sehen und in einen Entscheidungsprozess kommen."

Bachmann und sein Salzburg-Bezug

Weil es mit dem Burgtheater traditionell eine enge Verbindung zu den Salzburger Festspielen gibt, wird Bachmann wohl auch wieder mit dem Festival zu tun haben. Drei Mal war er schon da: Er inszenierte William Shakespeares "Troilus und Cressida" (1998) und Kleists "Amphitryon" (2006). Im Rahmen der Reihe "Dichter zu Gast" wirkte er am Abend "Reise durch Jelineks Kopf" mit. Einen anderen indirekten, kuriosen Bezug zu Salzburg gibt es auch: 2019 wurde Landestheaterchef Carl Philip von Maldeghem als Bachmanns Nachfolger in Köln ab 2021 designiert. Nach sieben Tagen massiver Proteste aus der Theaterszene zog Maldeghem zurück. Bachmann wurde um zwei Jahre, danach bis 2026 verlängert.