Burgtheater zweifach zum Berliner Theatertreffen eingeladen

Das Burgtheater hat es mit zwei Arbeiten unter die zum 60. Berliner Theatertreffen eingeladenen "zehn bemerkenswerten Inszenierungen" des vergangenen Jahres geschafft: Sowohl die Handke-Uraufführung "Zwiegespräch" durch Rieke Süßkow als auch die erst vor wenigen Tagen erfolgte Uraufführung einer Dramatisierung des Maria Lazar-Romans "Die Eingeborenen von Maria Blut" durch Lucia Bihler wurde eingeladen. Das Theatertreffen findet heuer vom 12. bis 28. Mai statt.

Zwei weitere Theaterschaffende aus Österreich haben es mit ihren Produktionen in die heute von der Jury präsentierte Auswahl geschafft: Die Choreografin Florentina Holzinger ist mit "Ophelia's Got Talent" (der Abend hatte an der Volksbühne Berlin Premiere und wird von Tanzquartier und Volkstheater im April in Wien gezeigt), der aus Vorarlberg stammende Regisseur Philipp Preuss mit seinem Dessauer "Hamlet" eingeladen. Im Vorjahr war das Volkstheater Wien mit dem Jandl-Abend "humanistää! eine abschaffung der sparten" und der Koproduktion "All right. Good night." in der Zehner-Auswahl.