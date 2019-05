Kunst statt Bier: Priesterliche Akteure vollziehen in der Gösserhalle ein rätslhaftes Hochamt.

In einer staubigen Garage, parken die mit weißen Tüchern überzogenen Autos wie Maschinenleichen. Die wenigen Zuschauer in der Wiener Gösserhalle sind in der Nähe des Eingangs platziert. Ein Mann im weißen Overall trägt Autoreifen durch den Raum, dann geht er ...