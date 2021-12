Cirque Barcode: Sie fliegen aus dem Lockdown zum Winterfest

Neben Staunen ruft das Salzburg-Gastspiel des Cirque Barcode auch Nachdenklichkeit hervor.

Wir erinnern und wir vergessen - das gehört zu unser aller Leben und ist - zumeist - auch gut so. Doch wenn einer alles vergisst, den eigenen Namen und jenen der Freunde, seine Kenntnisse, seinen Charakter, sein Wesen, dann verliert sich dieses Leben. Diese Geschichte dient dem kanadischen Ensemble Cirque Barcode in seiner jüngsten Produktion "Sweat&Ink", also "Schweiß und Tinte", als roter Faden, an den die Episoden der Show lose geknüpft werden, mit dem Ziel, ein Mitglied dem totalen Vergessen ...