Hungry Eyes: Das Off-Theater spielt mit Shakespeare.

Ein Clubabend, eine Party oder ein Theater? Das Salzburger Off Theater spielt mit Shakespeare.

"Club Oberon. Ein feuchter Traum in einer Sommernacht" im Salzburger Off Theater. Sehr frei nach Shakespeare, denn Oberon spielt natürlich auf "Ein Sommernachtstraum" an. Die Erwartungen vorab: ungewiss. Ein Clubabend, eine Party oder ein Theater? Schon bei der Ankunft erwarten ...