Virtuoses Körpertheater entschleunigt die Wiener Festwochen: "Crowd" von Gisèle Vienne.

Party in der Gösserhalle. Im 10. Bezirk zeigen die Wiener Festwochen "Crowd": ein Stück, das sich mit den Dimensionen der Zeit und des Tanzens auseinandersetzt. In Zeitlupe betreten 15 Tänzer den Raum. Vorfreude und Spannung bestimmen die Anfangsphase des Abends, dessen Atmosphäre an die Clubkultur der 90er-Jahre erinnert.