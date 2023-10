Filmstar Daniel Sträßer im SN-Gespräch: Vom "Tatort" zur Taschenoper

Als TV-Kommissar in Saarbrücken begeistert Daniel Sträßer ein Millionenpublikum. Jetzt kehrt der Schauspieler beruflich zurück in seine Studienstadt Salzburg - und zu alten Weggefährten.

Der erste Weg führt in das Harry Bär. Daniel Sträßer verbindet mit der kleinen Bar in der Paris-Lodron-Straße Erinnerungen an die Studienzeit am Mozarteum: "Der Harry Bär befindet sich gegenüber dem Schauspielinstitut und wurde mein Stammlokal." Erstmals seit acht Jahren ...