"Das fliegende Klassenzimmer": Urbane Vibes beflügeln Salzburg

Erich Kästners Klassiker wird am Salzburger Landestheater in die Gegenwart überführt. Das Haus beweist einmal mehr ein Gespür für Themen, die junge Menschen bewegen. Beim Premierenpublikum kam die Musical-Adaption am Donnerstag sehr gut an.

Stimmung! Im rammelvollen Salzburger Landestheater regiert jugendliche Energie. Schüler aus Oberndorf, Kirchberg bei Mattighofen, Bad Ischl und der Stadt Salzburg verwandeln das frisch sanierte Theater in Erwartung einer Uraufführung in ein Tollhaus. Gegeben wird ein ewig junger Klassiker der Jugendliteratur: Erich Kästners "Das Fliegende Klassenzimmer" begeistert seit 90 Jahren Generationen von Lesern. Autor Erich Kästner trifft den richtigen Tonfall, wenn er den Kampf rivalisierender Schülerbanden und andere Probleme Heranwachsender schildert - humorvoll und empathisch. Doch wie ...