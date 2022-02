"Das Floß der Medusa": In dieser Gesellschaft ist sich jeder selbst der Nächste

Den Kampf ums nackte Überleben nach einem Schiffsunglück schildert Autor Franzobel in seinem Roman "Das Floß der Medusa". Am Schauspielhaus Salzburg ist die Bühnenfassung zu sehen.

Wie bei "Tragödien um die Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer bekam die Öffentlichkeit vom Unglück der Fregatte Medusa zunächst nichts mit", schreibt Franzobel in "Das Floß der Medusa". Der Roman ist die Grundlage für die Dramatisierung des Stoffs am Schauspielhaus Salzburg durch Regisseurin Susi Weber. Die Produktion, eine österreichische Erstaufführung, feierte am Mittwoch Premiere.

Im Juni 1816 macht sich die Medusa auf nach Afrika. Das Schiff läuft auf Grund, 147 Menschen finden keinen Platz mehr auf den Rettungsbooten. Die Zurückgelassenen werden auf ein kümmerliches Floss verbracht und ihrem Schicksal überlassen. "Wir sind nichts wert", so die bittere Erkenntnis von Passagierin Marie-Zaïde, eindringlich gespielt von Christiane Warnecke. Die gesellschaftlich Privilegierten, darunter Gouverneur Schmaltz und seine Gattin Reine (sehr gut verkörpert von Olaf Salzer und Susanne Wende), auf der Fregatte haben es sich richten können. Gekonnt gibt Antony Connor den zynischen Kapitän, der die Strandung verursachte und die Tragödie vertuschen möchte. Auf dem Floss bricht indes der Kampf ums nackte Überleben aus.

Treffend gestaltete Isabel Graf, die auch für die Kostüme verantwortlich zeichnet, das Bühnenbild mit einem Meereswellen-Hintergrund und dem Interieur eines Luxusschiffes samt üppig beladenen Buffettischen und blauen Wandgemälden. Auf den zweiten Blick erinnert die Bühne an ein Kunstmuseum. Ein böser Seitenhieb auf die vermeintlich zivilisierte Menschheitskultur und eine Verbindung zum am Schluss eingeblendeten Gemälde "Das Floß der Medusa" des französischen Künstlers Théodore Géricault, der die Schiffsbruchsszene abgebildet hat.

In der Bühnenmitte platziert ist das hölzerne Floss, umgeben von einem Absperrungsseil, wie es von Red Carpets bekannt ist. Die Ausgesetzten sind von der Welt der Privilegierten getrennt. Für sie ist diese Welt nicht (mehr) erreichbar. Musiker Wolfi Rainer unterlegt das Untergangsszenario mit dynamischen (Schlagzeug-)Klängen; passenderweise wird sogar Beethovens "Schicksalssinfonie" angestimmt.

Zu Beginn ist die Aufführung eine etwas angestrengt wirkende Farce; die Figuren fungieren als Erzähler mit individuellen, teils zynischen Sichten auf die Geschehnisse. Das Konzept geht nur teilweise auf. Später gewinnt das Bühnengeschehen an dramatischer Stärke. Es regieren Angst, Verzweiflung und die kannibalistische Vorstellung, tote "Mitreisende" zu essen, um den Hunger zu stillen, was schließlich auch geschieht: Die Tragödie der auf dem Floß Zurückgelassenen wird durch ein beklemmendes Spiel überzeugend vor Augen geführt.

"So schaut es also in der Hölle aus", sagt der Schiffsarzt Savigny (Theo Helm) resigniert. "Das Floss der Medusa" ist die Anklage einer inhumanen Gesellschaft, in der sich jeder selbst der Nächste ist.

Theater :"Das Floß der Medusa" von Franzobel, Schauspielhaus Salzburg, Saal, Vorstellungen bis

6. März.