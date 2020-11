Das Geisterspiel von "Figaros Hochzeit" endet in der Remise

Wie gelingt eine Opernpremiere mit Buchstaben im Zuschauerraum? Über den Bildschirm kam wenig an.

Die Pandemie verlangt allen vieles ab - jenen, die auf Vorstellungsbesuche verzichten müssen, wie den Kulturschaffenden, die sich im zweiten Lockdown womöglich noch nutzloser vorkommen mögen. Aber Not macht erfinderisch. Also werden neuerdings in leeren Theatern Kameras aufgebaut, und so saßen sonntags statt Menschen nur Buchstaben im Zuschauerraum des Theaters an der Wien: "Wir spielen für Österreich".

Behufs dessen trat für den ORF der Dirigent Stefan Gottfried vor den Concentus Musicus und verbeugte sich, wie man's gewohnt ist. ...