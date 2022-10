Das Salzburger Winterfest kehrt in den Volksgarten zurück

Neben Akrobatik, Musik und Poesie bringen Compagnien heuer ihre eigenen Zelte mit. Auch die heimische Szene bekommt eine Bühne.

Wie viele Gitarren passen in ein Auto? In ihrem kurzen Grußvideo für das Salzburger Winterfest zeigt es die französische Compagnie Le P'tit Cirk vor. Die imposante Zahl an Instrumenten, die in ihrer Show "Les Dodos" auch als akrobatische Requisiten dienen, sind aber nicht das einzige Gepäck, mit dem der P'tit Cirk im Dezember nach Salzburg reist: "Alle drei Compagnien, die im Volksgarten spielen, bringen heuer ihre eigenen Zelte mit", berichtete Geschäftsführer Robert Seguin am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms für das Winterfest 2022.

"Wir sind glücklich, auch den Volksgarten wieder voll bespielen zu können"

Nach der pandemiebedingten Absage 2020 und der Jubiläumsausgabe, deren Vorstellungen großteils in der Szene stattfanden, "sind wir glücklich, auch den Volksgarten wieder voll bespielen zu können", sagte Seguin. Für das Team bedeute das logistische Jonglieren mit drei Zelten viele Herausforderungen, aus dramaturgischen Gründen sei dies aber sinnvoll: "Alle drei Compagnien haben ihre Stücke auf ihre jeweils eigenen Zelte abgestimmt."

Nicht nur der P'tit Cirk (29. 12. - 8. 1.) bringe in den Volksgarten "viel Humor, Poesie und Akrobatik" mit, versprach Seguin: Eröffnet wird das Festival am 1. 12. vom Schweizer Circus FahrAway mit dem Stück "Ballett" (bis 18. 12.), der belgische Circus Ronaldo (14. 12. bis 5. 1.) zeige mit "Sono Io?" ein "unglaubliches Duo zwischen Vater und Sohn".

Alle internationalen Compagnien sind erstmals beim Winterfest zu erleben

Ein Debüt feiert nicht nur Robert Seguin, der im Juni als neuer Geschäftsführer Julia Eder nachgefolgt ist. Alle internationalen Compagnien im Programm sind erstmals beim Winterfest zu erleben.

Die Szene bleibt unterdessen ein Spielort des Festivals: Hier finde etwa der Salzburger Michael Zandl gemeinsam mit Daniel Eisele und Kolja Huneck in der "Sawdust Symphony" poesievolle Verbindungen zwischen Circus- und Handwerkskunst, erläuterte Robert Seguin, der beim Pressegespräch auch den derzeit in den USA weilenden künstlerischen Leiter David Dimitri vertrat. Als Lokalmatadore zeigen die jungen Mitglieder des Salzburger Circusvereins Mota ihr Stück "Vanitas". Ebenfalls in der Szene zu sehen: Das Erfolgssolo "Circus Incognitus" von Jamie Adkins.

Einen Auftritt als Gastkurator hat der deutsche Künstler Arne Mannott beim Winterfest: Im Toihaus gestaltet er einen Österreich-Schwerpunkt. Weil hierzulande die Infrastruktur für Circuskunst nicht so ausgebaut sei wie etwa in Frankreich, setze das Festival "ein wichtiges Signal, indem es Räume für österreichische Künstlerinnen und Künstler öffnet", sagte Mannott.

Signale will indes Robert Seguin auch für das Publikum setzen: Trotz Inflation und hoher Heizkosten "haben wir die Kartenpreise bewusst nicht erhöht".

Festival: Winterfest, Salzburg, 1. 12. 2022 bis 8. 1. 2023, www.winterfest.at