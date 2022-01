David Scheid beim Motz-Art-Festival: Ein ewiger Verlierer ist immer on line

Influencer Dave gewann die Herzen der Millennials. David Scheid, der Mann hinter der ORF-Kunstfigur, kommt nach Salzburg.

Als Dave völlig verkatert in Salzburg aufwacht, fragt er mit Blick auf die Festung: "Sind wir in der Tschechoslowakei?" Der verstrahlte Influencer mit geografischen Wissenslücken hat gute Ideen, wie die Stadt "getuned" werden könnte: eine Wasserrutsche von der Festung in die Salzach und eine fette Partyinsel.

Der Nichtsnutz aus gutbürgerlichem Hause wird via fiktiver ORF-Dokumentation auf Österreich-Tour geschickt, die sich als Wechselbad zwischen krachenden Niederlagen und seltenen Momenten der Erkenntnis erweist. Ob auf der Hanfmesse oder beim Mittelalterfest: ...