David Scheid im SN-Gespräch: "Es gibt ein junges Publikum für Kabarett"

Er ist Kabarettist und DJ in Personalunion und baut auch Rap-Einlagen in seine Programme ein. Am Freitagabend debütiert David Scheid, der Schöpfer der ORF-Kultfigur "Dave", beim MotzArt-Festival in der Salzburger ARGEkultur.

SN/argekultur/antonia mayer/felix knoche David Scheid feiert am 28.1. um 20 Uhr mit „Als die Welt eine Scheibe war“ Salzburg-Premiere.