Der Bahnhofsplatz als Performancebühne: Die Unvorhersehbarkeit darf mittanzen

Sommerszene: In der Performance "Hear and now" werden Passanten Teil der Inszenierung.

Manche stellen kurz Reisekoffer und Rucksack ab, andere bleiben mit dem Rad oder dem E-Scooter stehen, um zu herauszufinden, was die kleine Gruppe als Nächstes vorhaben könnte, die da in wechselnden Konstellationen in der Nachmittagssonne über den Salzburger Bahnhofsvorplatz tanzt. Nur einen Betrunkenen scheinen die Musik, die Bewegung und vor allem die Geschichten zu stören, mit denen die Performer abwechselnd auch vor ein Mikrofon treten. Er wolle hier und jetzt seine Ruhe haben, lässt er lautstark wissen. In dem Stück, ...