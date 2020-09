"Der deutsche Mittagstisch": Wer Bernhard bestellt, bekommt Bernhard serviert

Claus Peymann wärmt Thomas Bernhards Dramolette auf. "Der deutsche Mittagstisch" ist auch nach 40 Jahren nicht abgestanden.

Um den Mittagstisch aus deutscher Eiche hat sich das Josefstadt-Ensemble in Frotteeanzügen mit Pudelmützen versammelt. Sie wärmen eine alte Suppe auf und streuen Salz in alte Wunden. Anschuldigend klopfen die nachfolgenden Generationen mit den Löffeln auf den Tisch. Der Vater hat die Sache satt. In jeder Suppe würden sie einen Nazi finden. Die Mutter verteidigt sich und jammert: "Ganz gleich, wo wir Nudeln einkaufen, es sind immer nur Nazis. Ganz gleich, was für eine Nudelpackung wir aufmachen, es quellen immer ...