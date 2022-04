Der Nase wegen wird Cyrano gemobbt

Geschlechter-Fluidität und Body-Shaming: Am Burgtheater wird "Cyrano de Bergerac" in die Gegenwart versetzt.

Die Erstaufführung von "Cyrano de Bergerac" in der Bearbeitung von Martin Crimp am Burgtheater versteht sich als lustvolle Liebeserklärung an die Poesie. Zugleich werden mittels der populären Geschichte des geistreichen, aber wegen seiner legendär langen Nase "gemobbten" Cyrano heutige Themen wie Body-Shaming, Body-Positivity und Geschlechteridentität auf der Bühne verhandelt.

Regisseurin Lily Sykes inszeniert das Stück als heutige Tragikomödie mit der Frage: Was ist eine Frau und was ist ein Mann? Welche Rollen spielen wir im Alltag? Die Bühnenausstattung ...