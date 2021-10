"Der Selbstmörder" am Burgtheater: Kein Leben ohne Leberwurst

Die selten gespielte Satire "Der Selbstmörder" von Nikolai Erdman ist am Wiener Burgtheater in einer kurzweiligen Inszenierung zu sehen.

Der Abend beginnt mit dem, was das Theater eigentlich am wenigsten erreichen möchte: einem lauten Schnarcher. Mascha (Lilith Häßle), die Frau des Selbstmörders wälzt sich im Bett und sägt wie ein Holzfäller. Ihr Bett ist 90 Grad gewendet, so dass das Publikum quasi in Vogelperspektive auf das (schlecht) schlafende Paar blickt. Es wird nicht lange dauern, bis Semjon Semjonowitsch Podsekalnikov (Florian Teichtmeister), der Titelheld und angehende Selbstmörder, seine Frau weckt. Dass er bei dem Lärm nicht zur Ruhe kommt, ist ...