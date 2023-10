Der Sonne entgegen: Volle Schubkraft in den Untergang

In der österreichischen Erstaufführung von Elfriede Jelineks "Sonne / Luft" überzeugt die Regie mit (Des-)Illusionstheater.

Edward Hopper goes „Star Trek“: Warten auf den klimabedingten Untergang.

Akute Ohrwurmgefahr im Grazer Schauspielhaus: Just in der bedrückenden Endzeitstimmung einer fortgeschrittenen Klimakatastrophe, einer Zeit, in der die Sonne brennt, verbrennt, lästert und rüffelt, nistet sich Nana Mouskouris 70er-Jahre-Ö-Regional-Hit "Guten Morgen Sonnenschein" ganz gemütlich im Kopf ein. Ein Ironiesoundtrack für ...