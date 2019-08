Deutscher Schauspielpreis für Angela Winkler

Die Schauspielerin Angela Winkler (75) wird beim Deutschen Schauspielpreis für ihre Leistung im Theater geehrt. Der Preispate Ulrich Matthes würdigte Winkler am Dienstag für ihre Rolle der Irina in der Tschechow-Inszenierung "Drei Schwestern" am Deutschen Theater in Berlin - sie sei "alterslos, jung im Herzen, leuchtend von Erfahrung".

SN/APA (dpa)/Gregor Fischer Die Verleihung findet am 13. September in Berlin statt