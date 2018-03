Die Messer gemahnen an den Liebesschwur

Ein junger Fleischhauer versichert seiner Verlobten: "Du entgehst mir nicht." Viele junge Frauen haben sich ihm beugen müssen.

"Ich werde dich auch noch weiter lieben, du entgehst mir nicht", versichert der junge Fleischhauer Oskar, als seine Verlobte Marianne eines Sonntags mit einem anderen Mann schmusend im Gebüsch an der Donau erwischt wird. Unter der Woche trifft man Oskar mit dem einen oder anderen Messer am Gürtel baumelnd vor "seiner gediegenen Fleischhauerei mit halben Rindern und Kälbern, Würsten, Schinken und Schweinsköpfen in der Auslage", wie Ödön von Horváth es vorgegeben hat. In dieser "stillen Straße im achten Bezirk" in Wien lehnt Oskar auch gern - etwa wenn die Blutwürste fertig sind - in der Tür und manikürt sich mit seinem Messer. Sein Schwur wird aufgehen: Verarmt und gedemütigt wird Marianne zurückkommen.