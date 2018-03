Diese Tanz-Prinzessin schwebt

Márcia Jaqueline und ihr Partner Flavio Salamanka krönen die neue Salzburger "Cinderella".

Sie schwebt wie eine Feder über den Tanzboden. Scheinbar mühelos setzt sie die Sprünge. Ihre Bühnenpräsenz und Anmut erhellen den Raum - ob sie nun mit einem Besen tanzt oder mit dem Mann ihrer Träume.

Márcia Jaqueline ist Salzburgs neue Tanz-Prinzessin - und das nicht erst in ihrer neuen Rolle als Cinderella in Sergej Prokofjews gleichnamigem Ballett-Klassiker. Bereits im Einakter "Medea" und in drei "Nussknacker"-Vorstellungen bewies die Brasilianerin ihre Meisterschaft. Am Freitag prägte Jaqueline auf der großen Bühne im Haus für Mozart erstmals eine Neuproduktion. An ihrer Seite: ihr kongenialer Landsmann Flavio Salamanka. Mit der Verpflichtung des neuen Solisten-Paares ist dem Landestheater ein Coup gelungen. Im Pas de deux verschmelzen die beiden zu einer organischen Einheit, reichern technische Perfektion mit südamerikanischer Leichtigkeit an.