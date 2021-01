Dieser Gegenwind ist hausgemacht

Sie spielten im Bus, nahe des heiligen Rasens in Lehen oder im Hinterzimmer des Café Shakespeare. Auch in der mittlerweile festen Heimstätte in Schallmoos ist kein Genre vor dem OFF-Theater sicher. Komödie, Farce, Thriller, Musical, Revue oder Impro-Theater - alles ist erlaubt. Die Truppe um Alex Linse ist ein erfrischendes Element in der Salzburger Theaterszene. Dass dem grellen Stilmix jetzt Innovationsgeist abgesprochen wird, verwundert also. Noch während des ersten Corona-Lockdowns erwies sich das OFF-Theater als ideenreich, kleidete es doch einen ...