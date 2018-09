Donau-Operette in Salzburg: Wean, du bist a Taschenfeitel

Bei der Inszenierung von "Wiener Blut" am Salzburger Landestheater werden auch dunkle Seiten offen gelegt.

Am Würstelstand in der Vorstadt sinnieren ein Kutscher und ein Karussellkönig über das Dasein. Sie stimmen Gerhard Bronners Anti-Weanerlied "A Krügerl, a Glaserl, a Stamperl, a Tröpferl" an. Der Alkohol lockert die Zunge. Die Gattin daheim, die kann was erleben. Vollrausch und häusliche Gewalt sind Waffenbrüder. Helmut Qualtinger und Kurt Sowinetz blicken aus einem Himmel voller Schädelweh hinab auf die Wiener Strizzis. Ein Lookalike der Jung-Autorin Stefanie Sargnagel sitzt daneben und besorgt sich - an ihrer roten Kappe sollt ihr sie erkennen! - kettenrauchend neuen Schreibstoff.