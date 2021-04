"Echo" in der ARGEkultur: Die weibliche Seite des Mythos

Zwei Schwestern formen in der ARGEkultur aus dem Schicksal der Nymphe Echo eine Performance.

Echo wird ihrer Stimme beraubt. Diese markante Einschränkung hat zur Folge, dass sie Narziss nicht ihre Liebe gestehen kann.

Johanna Hörmann sieht im Schicksal der Nymphe aus der griechischen Mythologie eine Analogie zur Coronakrise: Menschen werden in ihrem Tun und in den Möglichkeiten eingeschränkt, ihr Potenzial zu zeigen. Die an der Universität Salzburg tätige Tanzwissenschaftlerin realisiert während der Pandemie ein künstlerisches Projekt mit ihrer Schwester, der Performance-Tänzerin Sophia Hörmann. Das Duo nennt sich Kollektiv Hörfrau und widmet sich ...