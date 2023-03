Editta Braun Company in der Szene: Und schnell kann alles ganz anders sein

In einem neuen Stück der Salzburger Choreografin Editta Braun spielt die Zerbrechlichkeit des Augenblicks stets mit.

Das Publikum sitzt. Und auf der Bühne ist alles in Bewegung. Die Show hat also längst begonnen, als die Choreografin noch einmal ihren Regietisch verlässt und sich mit Anweisungen ins Spiel bringt: "Stell dir vor, das ist dein Lieblingssong, und baue dieses Gefühl ein", sagt Editta Braun zu einer Performerin. Diese setzt zu einem energetischen Solo an, als die neue Musik aus den Boxen dringt. An anderer Stelle nimmt Braun selbst Anlauf in Richtung Bühne und lässt sich nach einem ...