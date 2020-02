Das Theater an der Wien leistet mit "Egmont" einen starken Beitrag zum Beethovenjahr.

Was so ein 250. Geburtstag alles mit sich bringt! Ja, der Jahresregent Ludwig van Beethoven hat im Theater an der Wien nicht nur zeitweise gewohnt, hier brachte er 1805 seine Oper "Fidelio" zur Uraufführung. Dem "Spiritus rector" des Hauses wird ...