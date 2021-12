Ein alter Mann enthüllt alles von "innen drin"

Günther Rühle hat in seinem 97. und letzten Jahr schonungslos ein Tagebuch geschrieben.

"Ich dachte: Wie schön ist das Sterben, mild, sanft und schwebend. Ich genoss die Augenblicke, sagte noch: ,Weiter so!' Es war ein angenehmes Gefühl." Dies notierte der deutsche Theaterkritiker und -intendant Günther Rühle am 24. November 2020. Da war er 96 Jahre alt und hatte gut einen Monat zuvor mit dem begonnen, was heuer im Herbst als "merkwürdiges Tagebuch" publik wurde. Es enthält intime Bekenntnisse eines erblindenden Mannes, der die letzten Regungen von Geist und Körper mobilisiert. So tröstend wie ...