Ein Gefangener erkennt sich als Prinz

Das Burgtheater beginnt die Saison mit dem Erwachen aus bösem Traum.

Sigismund wird aus einer Ausnahmesituation in das Leben geschleudert: vom Kerker auf den Thron. Diesen Gefangenen, der plötzlich ein Prinz im goldenen Anzug wird, spielt der 31-jährige Franz Pätzold von der ersten Minute an eindringlich und ungeheuer wandlungsfähig. Für ihn ist in "Das Leben ein Traum" die Isolation beendet.

Und mit der Premiere dieser Neuinszenierung des märchenhaften Stoffes von Calderón beendete das Burgtheater am Freitagabend im halb besetzten Zuschauerraum (691 Besucher für 1175 Sitzplätze) die Coronapause. Ein spanisches ...