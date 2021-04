Ein "Parsifal" für Karfreitag kommt aus Genf

Das Grand Théâtre de Genève bringt eine reduzierte konzertante Version als Livestream.

Die Wiener Staatsoper spielt Richard Wagners "Parsifal" traditionell am Gründonnerstag. Heuer hätte sogar eine Neuinszenierung von Kirill Serebrennikow ihre Premiere feiern sollen, mit Jonas Kaufmann in der Titelrolle und Elīna Garanča in ihrem Rollendebüt als Kundry. Gegen Covid-19 sind aber auch Gralsritter machtlos, ein Coronafall hat diese Produktion vorerst verhindert.

In Genf wurde Michael Thalheimers "Parsifal"-Neuinszenierung zwar abgesagt, das Opernhaus bietet jedoch eine auf drei Stunden reduzierte konzertante Aufführung heute, Freitag, um 20 Uhr als Livestream: mit Klaus Florian Vogt in der Titelpartie.