Ein Schädel fragt: Wohin mit der Schuld?: Performance beim Salzburger Festival Open Mind wird gestreamt

Absurd und erschreckend real ist eine Theater-Performance, die das Salzburger Festival Open Mind trotz Lockdown zeigt: Als Stream im Netz.

Es klingt wie ein Schauermärchen. Aber ein Blick auf Nachrichtenmeldungen der vergangenen Wochen zeigt, wie aktuell das Thema immer noch ist: "Deutschland hat vier mumifizierte Maori-Köpfe an Neuseeland zurückgegeben", berichtete die Deutsche Presse-Agentur Anfang November. Und ein paar Tage später: "Schädel aus Indonesien - Stiftung erforscht Exponate aus Kolonialzeit". In Europa liegen in vielen wissenschaftlichen oder musealen Sammlungen Hunderte menschliche Schädel. Sie stammen aus Ländern, die ehemals von den Kolonialmächten beherrscht wurden. Um ihre Rückführung ...