Ein Theater geht in die Luft

Unter dem Motto "Theater der Lüfte" wollen Schauspieler des Thalia Theaters in Hamburg im Advent den Himmel bespielen. Auf dem Dach der Elbphilharmonie, dem Turm der Katharinenkirche, dem Fernsehturm oder auf einem Hafenkran würden Ensemblemitglieder spielen, lesen, singen und performen, teilte das Theater laut dpa am Montag mit. "Wenn es auf der Erde nicht möglich ist, bespielen wir die Lüfte!", sagte Intendant Joachim Lux. Selten sei der Traum von Fliegen und Entschwinden, von Licht und Hoffnung, von Tanz und Musik verständlicher als jetzt. "Wir intervenieren in der Luft, suchen uns die höchsten und himmelnächsten Gebäude der Stadt und hoffen auf Besserung." Gezeigt und geteilt wird die Kunstaktion auf Social-Media-Kanälen und allabendlich um 19 Uhr auf der Website www.thalia-theater.de Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/Thalia Theater

