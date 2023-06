Ein Theaterschloss aus Shakespeares Zeit

Porcia. Mit "Wie es euch gefällt" heben die Komödienspiele Porcia an.

Was die Bregenzer Festspiele für Vorarlberg, die Salzburger Festspiele für Salzburg, das sind die Komödienspiele Porcia für Kärnten. Das seit über

60 Jahren in Spittal an der Drau etablierte Festival findet jeweils von Anfang Juli bis Ende August statt. Auf dem Spielplan stehen in diesem Sommer sieben neue Schauspielinszenierungen. Die zentrale Spielstätte ist der Innenhof von Schloss Porcia, einem veritablen italienischen Palazzo, der Ende des 16. Jahrhunderts, also zu Shakespeares Zeit, erbaut worden ist.

Zur Eröffnung am 1. Juli hält der Salzburger Schriftsteller Karl-Markus Gauß die Festrede. Als erste Premiere geht an diesem Abend William Shakespeares Komödie "Wie es euch gefällt" über die Bühne. Regie in diesem Spiel von Liebe und Geschlechtertausch, von autoritärer Macht und der Flucht in die Idylle führt Intendantin Angelica Ladurner.

Dem folgt am 9. Juli in der zweiten Spielstätte, dem Theater in den Probebühnen, die Aufführung von "Monsieur Pierre geht online", eine aktuelle Komödie um Liebe und Verwirrung in den Zeiten des Internets, verfasst von Stéphane Robelin (Regie: Florian Eisner). Am 14. Juli erlebt Jura Soyfers an Johann Nestroys Werk angelehnte und doch höchst aktuelle Satire "Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein' Fall mehr lang" im Schloss die Premiere (Regie: Markus Kupferblum). Und ab 20. Juli ist die Bühnenfassung der französischen Filmkomödie, "Ziemlich beste Freunde" im Spielplan (Regie: Dominik Paetzholdt). Das diesjährige Kinderstück folgt dem Grimm-Märchen "Schneewittchen und die sieben Zwerge" und hat am 28. Juni Premiere.

Das Ensemble Porcia hat noch eine Attraktion zu bieten, das sind die Aufführungen des Theaterwagens. Gespielt wird heuer "Der Bauer als Millionär", Ferdinand Raimunds "romantisches Originalzaubermärchen mit Gesang in drei Akten". In fünfzig Kärntner Gemeinden, auch in Schulen, wird die Aufführung zu Gast sein. Für Kinder bietet dieses Kärntner Straßentheater ebenfalls ein Stück an, das wie immer von den Schauspielern des Ensembles Porcia selbst entwickelt worden ist. Diesmal hat es den Titel "Wer findet die Glücks'chen?".

Viele Angebote gibt es auch in Spittal für die Kinder: Sie können in einer Theaterwerkstatt mitwirken oder die Komödienschule besuchen, wo sie in Rollen schlüpfen und ihre Geschichten auf der Bühne erzählen können, es gibt Malwettbewerbe und Museumsbesuche.

Auch das Rahmenprogramm für die Erwachsenen kann sich sehen lassen: Am 7. Juni liest Alexandra Krismer, Ensemblemitglied des Wiener Theaters in der Josefstadt, Gedichte und Prosa von Christine Lavant. Die bedeutende Kärntner Autorin ist vor fünfzig Jahren gestorben. Im Sommer gibt es weitere Lesungen, Gesprächsabende sowie (stets ausverkaufte) nächtliche Kabarettauftritte.

In Zusammenarbeit mit der Universität Klagenfurt wird im Foyer des Schlosses eine Ausstellung, passend

zu den Stücken, gezeigt. Ihr Titel: "Kosmische Wunderwerke. Weltbilder zwischen Lebensfreude und Untergang". Zu sehen gibt es wertvolle Prachtbände aus der Bibliothek, Klassiker der Himmelsforschung sowie frühe Shakespeare-Ausgaben. Eine weitere Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit dem Strabag-Kunstforum dem grafischen Werk von Karl Anton Fleck (1928-1983) gewidmet.

Die Komödienspiele Porcia wurden 1961 vom Regisseur Herbert Wochinz begründet. Seit 2015 ist die Schauspielerin und Regisseurin Angelica Ladurner die Prinzipalin von Schloss Porcia. Hier ist die anspruchsvolle europäische Komödie Programm: "Die Komödie hat die größten Möglichkeiten, der Gesellschaft den lachenden Spiegel vorzuhalten", sagt Angelica Ladurner. "Daher ist sie für mich die stärkste Kraft auf dem Theater. Ihr Humor kann kritisch, liebevoll, politisch brisant, aktuell und zeitlos, spöttisch oder subversiv sein. Aber immer lässt sie den Blick auf diese Welt offen für zuversichtliche Deutungen des Lebens, denn sie gibt uns Hoffnung - und außerdem macht sie gute Laune."

Gewiss, die Atmosphäre dieses sommerlichen Fests könnte noch attraktiver sein, wenn die Gemeinde Spittal das Stadtzentrum neu gestaltete. Unverständlich ist vor allem, dass hier der Schwerverkehr noch durch den Ort geleitet wird und sich vor dem Schloss zwei stark befahrene Straßen kreuzen. Dabei könnte auch hier, wie in Salzburg, die Stadt zur Bühne werden: vom Vorplatz des Schlosses zu Gassen und Plätzen bis hinüber in den schönen Schlosspark. Aber vielleicht werden wir diese Vision ja eines Tages erleben.



Festival: Komödienspiele Porcia, Spittal an der Drau, Eröffnung am 1. Juli mit Shakespeares "Wie es euch gefällt", weitere Stücke und Aufführungen bis 29. August.

Straßentheater: "Der Bauer als Millionär" von Ferdinand Raimund, ab 1. Juni unterwegs in Kärntner Gemeinden.