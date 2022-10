Eine Graphic Novel begeistert am Akademietheater

Das britische Theaterkollektiv "1927" verschränkt auf der Bühne Fantasie, Realität und Animation.

Die Geschichte lässt sich auf einen Satz reduzieren: Ein 13-jähriges Mädchen vermisst seinen Vater. Dieses Schicksal betrifft viele Kinder betrifft. "Mehr als alles auf der Welt" - so lautet der Titel des Theaterstücks - liebt sie ihn. Was die Fantasie aus der scheinbar trüben Situation machen kann, das erzählt die britische Autorin und Regisseurin Suzanne Andrade auf ungewöhnliche Weise. Sie hat mit Esme Appleton und dem Theater-Kollektiv "1927" eine theatrale Graphic Novel auf die Bühne des Akademietheaters in Wien gestemmt, ...