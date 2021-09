Eine Träne verrät den Liebenden

Ein ungewöhnliches Debüt ist gelungen: Burgschauspielerin Dörte Lyssewski hat in den Salzburger Kammerspielen erstmals inszeniert.

Der stolze Prinz verweigert das Geständnis und beteuert: "Ich bin aber gescheit!" Daher sage er jetzt sicher nicht, dass er in Wilhelmine verliebt sei. Die hingegen schilt ihn "für eine wundergroße Meinung von sich", verhöhnt ihn als "Närrchen" und beugt sich hämisch an sein Gesicht: "Der kleine glänzende Tropfen da an deinem Augenlid hat mir's lang gestanden." Derart ertappt in der Rührung über sein Glück gibt er seine Liebe so inniglich zu, dass Patrizia Unger als Wilhelmine und Skye MacDonald ...